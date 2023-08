I LETTORI SEGNALANO/ «Due ore per raggiungere Montesanto da Licola con la Circumflegrea»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno e buona domenica a voi della Redazione Cronaca Flegrea. La contatto in merito del servizio sostitutivo sulla linea circumflegrea Licola-Montesanto, tra le stazioni di Licola e Pianura causa ampliamento stazioni Quarto Centro e Pisani.. Il problema è un orario indecente per arrivare appunto e soprattutto nelle stazioni. Gli autisti partono in Media ogni 30/40 minuti per percorrere un viaggio ci impiegano in media 1 ora ( Licola/ Pianura). Bisogna attendere altri 20 minuti perché il treno parte dalla stazione di Pianura. Morale della favola, una persona impiega oltre 2 ore di viaggio quando sulla tratta viaria ci vogliono circa 30 minuti. Vi pongo le mie scuse per questo sfogo. Speriamo che dopo il 13 agosto, si riprende tutto nella normalità.» (Gennaro R.)