I LETTORI SEGNALANO/ «Degrado sia nel cortile che nelle aree esterne all’istituto Rodari-Annecchino di Monterusciello»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile Direttore, le segnalo con le allegate foto che le aree cortilizie e le aree esterne, all’Istituto Ic3 Rodari Annecchino di via Modigliani a Pozzuoli, località Monteruscello, versano in uno stato a dir poco pietoso. Le foto che le invio rappresentano un degrado inaccettabile per una scuola. Spero attraverso le pagine del suo giornale di riuscire a restituire ai nostri figli ed alunni, la dignità di una scuola che gli spetta come diritto fondamentale. Chiedo pertanto, attraverso Cronaca Flegrea.it agli uffici competenti comunali, di provvedere ad horas, scongiurando indecorosi spettacoli e rischi per la salute. La saluto e la ringrazio per lo spazio che mi vorrà dedicare». Gennaro M.