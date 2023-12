I LETTORI SEGNALANO/ «Come si fa a dire che dalla ruota panoramica si vede il Rione Terra dall’alto?»

POZZUOLI – «Gentile Cronaca Flegrea, voglio segnalare quanto di stravagante e divertente gira in questi giorni su Facebook in merito alla ruota panoramica (?) che è stata messa a via Napoli. C’è qualche amministratore ergo il vicesindaco Monaco che pur di promuovere questa ruota manco stessimo a New York o Parigi addirittura ha invitato i cittadini a salirci sopra per “ammirare il Rione Terra dall’alto”. Ma secondo lui siamo stupidi? abbiamo l’anello al naso? come si fa ad ammirare dall’alto il Rione Terra se questo si trova in una posizione più alta di via Napoli? Al massimo è dal Rione Terra che si può ammirare la ruota! Comunque meglio la ruota che niente, però Pozzuoli merita di più di una ruota» (Mario C.)