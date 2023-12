A Bagnoli va in scena la tradizione enogastronomica con “I soliti sapori…e due Totori”

BAGNOLI – “I soliti sapori…E due Totori”. Si chiama così l’evento enogastronomico organizzato a Bagnoli presso “Vineapolis” in viale Campi Flegrei mercoledì 20 dicembre. Un evento in cui si riuniscono due realtà solide: quella di “Filippone” riconosciuta eccellenza italiana a Tenerife insieme a Vineapolis, realtà trentennale. Si tratta di un connubio tra tradizione e gusto, attraverso prodotti tipici napoletani come il tarallo campagnolo, il calzone al forno, casatiello, roccocò e serpentelli accompagnati da vini e spumanti abbinati. La manifestazione prende il nome dai due patron: Salvatore Esposito, che ama definirsi “un oste innamorato” e Salvatore Egidio.

LE FOTO