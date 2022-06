POZZUOLI – Questa notte, a causa delle elevate temperature, c’è stato un guasto a una centralina dell’Enel di Mugnano e le pompe di sollevamento dell’impianto idrico regionale non sono entrate in funzione. Da alcune ore manca l’acqua in diverse zone della parte bassa di Mugnano e in altri Comuni come Calvizzano, Qualiano, Pozzuoli, Quarto ed Ischia. Il disagio si sta manifestando in alcune zone di Quarto e in particolare nelle zone occidentali della città di Pozzuoli: Monteruscello, Licola e Grotta del Sole. Gli uffici del Ciclo Integrato delle Acque sono in costante contatto con i responsabili della Regione Campania, i quali hanno assicurato il più rapido ripristino dell’alimentazione elettrica e di conseguenza la riattivazione degli impianti. È presumibile che il disagio possa protrarsi fino alle 19.