Grave incidente a Pozzuoli: chiusa via Fasano

POZZUOLI – Un grave incidente è avvenuto questa mattina in via Fasano a Pozzuoli, nei pressi della rotonda che precede l’ingresso al parcheggio ex Sofer. Nello schianto tra uno scooter e un’auto due persone sono rimaste ferite, di cui una è in gravi condizioni. Sul posto ci sono i sanitari del 118 e la polizia municipale. I due viaggiano in sella al mezzo a due ruote quando sono rimasti coinvolti nello schianto con una Fiat 500. De due uno è stato trasferito in ospedale, mentre l’altro è in condizioni gravi e i sanitari stanno provando a rianimarlo sul posto. Per consentire le operazioni di soccorso il tratto di via Fasano è stato chiuso al traffico.

*seguiranno aggiornamenti