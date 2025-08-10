Giovanni ricordato a Bacoli dal suono di centinaia di barche

BACOLI – Centinaia di barche ormeggiate a Bacoli hanno suonato oggi, in segno di lutto per Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli morto in Sardegna. E per chiedere che venga fatta presto chiarezza sulle cause del decesso. Una tragedia che ha sconvolto un’intera città. Giovanni è stato trovato morto su uno yacht dove lavorava come skipper. L’autopsia, che servirà a fare luce sulle cause del decesso, si terrà mercoledì all’istituto di patologia forense di Sassari. Tra giovedì e venerdì la salma poi farà ritorno a Bacoli dove saranno celebrati i funerali e per quell’occasione il sindaco ha indetto il lutto cittadino.