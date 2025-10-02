Giovane finanziere disperso in mare a Bacoli: era uscito in canoa – LE FOTO

BACOLI – Ricerche in corso a Bacoli dove un giovane risulta disperso in mare. Si tratta di un finanziere di circa 30 anni, di cui non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di oggi. Sarebbe stato visto nel tratto di spiaggia di Miliscola da dove, nonostante l’allerta meteo per vento forte e mare agitato, è entrato in acqua. L’allarme è stato dato dai genitori nel pomeriggio, dopo non aver visto il figlio fare rientro a casa. Da quel momento sono scattate le ricerche che in queste ore sono condotte dalla Capitaneria di Porto insieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri. Due motovedette in mare stanno cercando il giovane che sarebbe stato avvistato, intorno alle 15:30, nei pressi di capo Miseno. In serata si sono alzati in volo anche due elicotteri. Grande è la preoccupazione da parte di familiari e amici che stanno vivendo ore di angoscia.

LE FOTO