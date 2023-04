Ginnastica Aerobica, Monte di Procida vince con California e Chige – LE FOTO

MONTE DI PROCIDA – Al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco si è disputato il Campionato Interregionale Gold allievi, junior e senior, zona tecnica 2, di Aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia, con l’ottima organizzazione della locale società Fitness Trybe di Graziano Piccolo. Ancora una volta, la Campania ha fatto la parte del leone nel concentramento Centro-Sud conquistando ben 18 podi grazie alla società di casa, diretta da Serena Piccolo, alla California Center Club, di Rosalinda e Simona Scotto, e alla Chige, di Chiara Barone e Giorgio Illiano, questi ultimi sodalizi entrambi di Monte di Procida.

LE MEDAGLIE – Di nove medaglie è stato il bottino della Fitness Trybe, due ori venuti da Alessia Rea nell’individuale femminile JA J2 e dal trio JA composto dalla stessa Rea insieme a Marika Manes e Maria Mautone. Argento per la stessa Maria Mautone nell’individuale femminile, per la compagna di club Ilaria Traino nell’individuale femminile JB, e per il gruppo JB. Quattro le medaglie di bronzo, quella di Antonio Venoso nell’individuale maschile A1, quella del trio Allievi, quella di Lavinia Nicole Piccolo nell’individuale femminile A2 e quella del trio JB. Cinque medaglie per la California che ha conquistato due metalli più preziosi con Maria Chiocca, fresco oro nel gruppo con la maglia Azzurra agli Open in Portogallo, che si è imposta di misura nell’individuale JB, e nel trio con le compagne Sofia Romano e Federica Carnevale. L’argento è venuto dal gruppo Allievi, mentre i due bronzi se li sono aggiudicati il gruppo JB ed il gruppo senior. Quattro le medaglie per la Chige, l’oro di Emanuele Petrone nell’individuale maschile A1, gli argenti della coppia mista allievi e del gruppo senior ed il bronzo del gruppo JA. Buone, quindi, le prospettive in vista della finale nazionale, in programma a Porto S. Elpidio (Fermo) il 6 e 7 maggio, alla quale, oltre alle società salite sul podio a Pomigliano d’Arco, si è qualificato anche il Club Ginnastico Benevento di Cristiana D’Anna.