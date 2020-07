POZZUOLI – Domani, giovedì 2 luglio 2020, a Pozzuoli sarà abbattuto l’ultimo diaframma della nuova galleria di Monte Olibano della linea Cumana. Per l’occasione saranno presenti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio. Appuntamento alle ore 10 nel cantiere di via Napoli, all’altezza dell’incrocio con via San Francesco ai Gerolomini.