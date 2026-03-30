Fuga folle per un 18enne a bordo di un’Audi: inseguito e arrestato dai carabinieri

VILLARICCA – La pattuglia dei carabinieri passa al setaccio le strade della città quando, nei pressi di una rotonda, nota un’Audi Q2 dalla guida spericolata. I militari si avvicinano, la vogliono controllare, ma il conducente accelera. Parte l’inseguimento. L’Audi sfreccia a forte velocità tra le vie di Villaricca, Giugliano in Campania e Qualiano. La guida è scriteriata: tratti percorsi contromano e manovre azzardate nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I carabinieri, però, restano alla calcagna del veicolo. Prima una svolta a destra, poi a sinistra e suv imbocca una strada stretta che termina contro un muro: è un vicolo cieco. Il conducente tira di colpo il freno a mano. Le portiere si aprono e dall’auto scendono tre uomini che tentano la fuga a piedi. I due passeggeri riescono a scavalcare le mura perimetrali della strada mentre il conducente viene bloccato dai carabinieri. A finire in manette è un 18enne di Mugnano, incensurato. Sottoposto agli arresti domiciliari, è ora in attesa di giudizio.