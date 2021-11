POZZUOLI – Accade stamattina alle 7 al Pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, una ragazza viene ricoverata per frattura del gomito sequenziale ad incidente stradale, codice verde. I parenti chiedono in maniera insistente informazioni sulle condizioni cliniche della giovane. È bastata una richiesta di moderazione da parte del medico a far scattare l’aggressione, un parente afferra il medico mettendogli le mani al collo. Fortunatamente interviene l’unica guardia giurata presente a placare gli animi come denuncia la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”. L’energumeno è stato identificato dalle forze dell’ordine e la magistratura ha chiesto i video delle telecamere di sorveglianza.

LA DENUNCIA – “Di questo passo ci scapperà il morto. Oramai certi soggetti si recano negli ospedali immaginando di poter compiere ogni forma di violenza o devastazione. Servono, come noi chiediamo da tempo, i presidi di polizia e il carcere duro per gli aggressori e invece neanche i delinquenti che devastarono il pronto soccorso del Pellegrini hanno fatto un solo giorno di carcere. Solidarietà al medico e un grazie alla guardia giurata che ha evitato il peggio” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.