POZZUOLI – Lunedì 6 giugno, alle ore 18:30, presso l’Historic Residence “Villa Avellino” in via Carlo Maria Rosini a Pozzuoli, il sindaco Vincenzo Figliolia presenterà il libro “I dieci anni del Fare”, un resoconto alla città sui due mandati amministrativi svolti dal 2012 al 2022. Con il sindaco discuterà il giornalista Rai Procolo Mirabella. Una seconda presentazione del volume è stata inoltre programmata per venerdì 10 giugno, sempre alle ore 18:30, nel teatro della Chiesa Santa Maria degli Angeli e Santa Chiara in via Curzio Malaparte a Monterusciello.

L’INIZIATIVA – Il libro nasce dalla volontà dell’Amministrazione di condividere con i cittadini la Relazione di fine mandato, alla cui redazione i Comuni sono chiamati per obbligo di legge, sintetizzandone i contenuti e rendendoli di facile consultazione e comprensione, anche attraverso l’utilizzo di immagini e grafici, secondo principi di trasparenza e di democrazia partecipativa. Una modalità adottata già in questi anni da diversi sindaci alla fine della loro esperienza governativa. Il documento, che resterà agli atti del Comune di Pozzuoli, ripercorre le attività e le opere realizzate in dieci anni di amministrazione con la collaborazione dei vari assessori e consiglieri comunali che si sono alternati nel corso dei due mandati e che sono tutti citati alla fine del libro.