MONTE DI PROCIDA – Oggi ricorre la Giornata Internazionale dei diritti della Donna per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze, delle quali le donne, purtroppo, sono ancora vittime. Una giornata per celebrare il grande valore della resilienza delle donne montesi, che delle difficoltà hanno sempre fatto virtù per andare avanti e per ripartire. Il Comune di Monte di Procida per l’8 marzo lancia una simpatica campagna social: per celebrare il valore di questa giornata è stato creato un frame su Facebook “8 MARZO MDP”, che sarà possibile aggiungere alla propria immagine del profilo cliccando sul link di seguito www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=268700374666400. Un simbolo importante per fare rete tutti insieme e per ricordare il valore di questa giornata, soprattutto adesso in un momento storico così particolare. Inoltre il 26 marzo 2021 sarà organizzato un webinar dedicato al mondo del lavoro e all’imprenditoria femminile per condividere informazioni utili per le nuove opportunità che ci saranno nei prossimi mesi a livello europeo, nazionale e regionale.