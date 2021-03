POZZUOLI – Chiusi tutti i parchi pubblici cittadini di Pozzuoli per scongiurare assembramenti pericolosi. A partire da oggi villa Avellino, il parco attrezzato urbano di via Vigna, la pista ciclabile di Monterusciello e l’Oasi di Montenuovo saranno off-limits. Questa la decisione del sindaco Vincenzo Figliolia per far fronte ai contagi. A partire da oggi si procederà pure ad interdire l’accesso alla Darsena. Il primo cittadino di Pozzuoli annuncia, infine, la chiusura del cimitero dal venerdì alla domenica di ogni settimana. «Non mi fa piacere chiudere dei luoghi frequentati assiduamente da voi, ma in questo momento è necessario farlo per evitare che si possano verificare affollamenti. Dobbiamo restare a casa ed uscire soltanto per necessità. È complicato, lo so. È un ulteriore sforzo che richiede la nostra pazienza, ma che con senso civico sapremo affrontare per superare questo momento di difficoltà e far fronte all’emergenza», ha dichiarato la fascia tricolore di Pozzuoli.