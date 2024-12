Festa a Monte di Procida: vinti 2 milioni al Million Day

MONTE DI PROCIDA – La “dea bendata” ha baciato non una, ma ben due volte Monte di Procida. Ieri sono stati vinti, con due schedine differenti al Million Day, due milioni di euro. Si festeggia alla tabaccheria Pugliese dove, con due giocate singole, hanno permesso, a due neo milionari, di azzeccare l’estrazione vincente dei 5 numeri estratti. “Quasi sicuramente dovrebbero essere montesi i due nuovi milionari” afferma il titolare della tabaccheria. Alla tabaccheria Pugliese la fortuna sembrerebbe essere di casa: in passato sono stati vinti premi molti alti in quasi tutti i giochi che propone lo Stato. Ricordiamo che il Million Day è un gioco abbinato al classico Lotto: ogni giocata è da un euro e se si centrano tutti e cinque i numeri che poi vengono estratti, giocandone solo cinque, si vince un milione di euro.