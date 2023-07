Fanno sesso in strada a Bacoli davanti ai bambini: pronta la denuncia per i due amanti focosi – IL VIDEO

BACOLI – Sesso in pieno giorno in strada davanti ad automobilisti, famiglie e bambini. Lei curva su un’auto di grossa cilindrata e lui dietro. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Miliscola, frazione di Bacoli. La scena è stata ripresa con gli smartphone dai passanti e pubblicata sui social e inoltrata nelle chat di Whatsapp, creando grande indignazione. Nel video che pubblichiamo di seguito si sente una donna dire «Ma questi sono pazzi? ci sono i bambini, adesso glielo vado a dire». I due amanti focosi sarebbero stati rintracciati e nei loro confronti è pronta una denuncia per atti osceni in luogo pubblico come annunciato poco fa a Cronaca Flegrea dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione.

IL VIDEO