POZZUOLI – Ci sono posti come il Factory Dinner Bar di Pozzuoli che nascono da esigenze sociali e culturali che vanno oltre la passione e l’impegno nell’offrire prodotti enogastronomici di qualità. Qui un buon panino, un’ottima birra o un drink di qualità sono consumati sì, ma all’interno di un ambiente creato con cura, attenzione e passione per poter mettere in condizione chiunque frequenti il locale di sentirlo come il proprio posto. Dove o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai. Dove la musica soprattutto ha un ruolo fondamentale, dove centinaia di progetti musicali ed artisti nazionali ed internazionali hanno trovato posto su un piccolo palco, creando quell’atmosfera adatta ad ogni occasione di incontro, aggregazione e socializzazione. Nasce così FAChristmas, il concerto di Natale di Factory E20 Live, con la collaborazione e la partecipazione di Andrea Tartaglia, Federica Vezzo, Fede ‘n’ Marlen, Nicola Caso, PeppOh, Simona Boo, Valerio Jovine. «Con una donazione potrai accedere alla visione del link sul nostro canale Youtube del Concerto di Natale FAChristmas 2020 – spiegano gli organizzatori – Il progetto nasce dall’esigenza di continuare a dare alla musica l’importanza ed il valore che merita e di sostenere quindi tutti gli artisti che con essa ci vivono con passione e dedizione. Il ricavato di questo progetto verrà diviso con ogni artista che vi ha partecipato, con la speranza e l’augurio che presto si possa ritornare a svolgere il proprio lavoro, la propria professione in modo sereno ed in piena libertà».