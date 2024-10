Esercitazione di Protezione Civile, grande partecipazione a Quarto «Partecipazione civica importante, siamo orgogliosi»

QUARTO – «Siamo entrati stamani nella fase finale dell’esercitazione nazionale Exe Flegrei 2024 sul rischio vulcanico coordinata dal dipartimento della Protezione civile nazionale e della Regione Campania. Alle 9 le prove di evacuazione dei cittadini residenti nei comuni della zona rossa, che su base volontaria hanno voluto prendere parte all’esercitazione. – ha fatto sapere il sindaco di Quarto Antonio Sabino – Desidero condividere con tutti i cittadini e le cittadine di Quarto i complimenti che ci ha fatto il capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e la struttura di Protezione civile regionale per la efficienza e la professionalità che ha dimostrato il Comune di Quarto nell’allestimento del nuovo Centro Operativo Comunale nell’edificio al corso Italia a ridosso della scuola “Gobetti”, nell’organizzazione dell’esercitazione nazionale e con il coinvolgimento importante del nucleo comunale dei volontari di protezione civile, delle scuole, dell’associazionismo. Un grazie particolare va al comando di Polizia Municipale di Quarto e al Centro Operativo Comunale per il grandissimo lavoro svolto».

LA PARTECIPAZIONE – «Un grazie – aggiunge Sabino – va ai volontari del nucleo di Protezione civile, alle associazioni Conita e Ange e ai tantissimi quartesi che hanno scelto di aderire questa mattina all’esercitazione e che sono stati accolti ad Aversa dalla protezione civile della Regione gemellata della Toscana e dal sindaco Francesco Matacena, che in prima persona ha voluto salutare i nostri concittadini e con il quale abbiamo già avviato un confronto per rafforzare i rapporti istituzionali tra le nostre due comunità. Una risposta di partecipazione civica importante, che ci rende particolarmente orgogliosi: dobbiamo essere preparati per non farci sorprendere mai, rafforzando il senso di comunità solidale».

