Eruzioni, terremoti e bradisismo: un seminario sulla caldera dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Francesca Bianco, Direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, terrà un seminario per illustrare l’attuale evoluzione delle attività della caldera dei Campi Flegrei e i possibili scenari evolutivi. L’appuntamento è per la giornata di mercoledì 22 novembre alle 15 presso l’Aula Congressi dell’Area Napoli 3 del CNR. I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica, attiva, la cui ultima eruzione è avvenuta nel 1538. Una delle caratteristiche della caldera è il fenomeno del bradisismo (lento sollevamento/abbassamento del suolo) che attualmente interessa l’area a partire dal 2005. Nel corso del seminario verrà illustrata l’attuale dinamica in corso ai Campi Flegrei sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio multiparametrico dell’INGV, che contribuiscono alla valutazione dell’attuale livello di allerta (giallo).