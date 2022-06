VARCATURO – È passato quasi un mese dalla rottura della condotta idrica principale in via Colonne durante dei lavori a Giugliano. Eppure in tutto il territorio continuano ad esserci disagi riguardo la mancanza di acqua corrente. “Consigliere, purtroppo non ho buone notizie da Varcaturo, alcuni di noi sono ancora senz’acqua da un mese, ormai, e non abbiamo comunicazioni di sorta da nessuna parte; a qualcuno l’acqua è tornata giusto un filo di notte, ad altri come me zero.” – racconta una cittadina che si è rivolta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – “Io personalmente faccio avanti e indietro con le taniche dalla fontanella comunale che però è stata ridotta ad una discarica.”

LA RICHIESTA – “Inaccettabile. Abbiamo chiesto che l’erogazione d’acqua sia al più presto ripristinata e portata in condizioni di normalità visto che ci sono stati segnalati anche degli allacci abusivi. Il nodo da sciogliere però riguarda le condizioni dell’intera rete idrica del nostro territorio, fragile e dispersiva. Bisogna trovare delle soluzioni definitive e non soltanto mettere delle pezze. Per il momento abbiamo chiesto di provvedere immediatamente a bonificare l’area della fontanella pubblica di Varcaturo.” -ha dichiarato Borrelli.