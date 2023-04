Elezioni a Quarto, si allarga la coalizione di Sabino: Europa Verde sigla accordo con la lista “Secone per un’altra città”

QUARTO – Si allarga la coalizione del sindaco attualmente in carica, Antonio Sabino. Nella sua squadra la lista “Secone per un’altra città” cambia look e si avvale del simbolo di Europa Verde. Un confronto costruttivo con i commissari regionali Vincenzo Peretti e Fiorella Zabatta, in sinergia con Angelo Bonelli, Membro della Camera dei deputati, ha permesso di siglare un accordo insieme a Davide Secone e Mariarosaria Luongo.

IL COMMENTO – «Questo accordo va a sottolineare ancora di più l’importanza di puntare ad una visione più ecologista e porre alta l’attenzione sui temi ambientali, punto importante già presente all’interno del nostro programma elettorale. Ma non solo, il nostro grande interesse in ambito lo testimoniano anche le azioni messe in campo in questi primi cinque anni di mandato», ha sottolineato il candidato a sindaco, nonché attuale primo cittadino di Quarto, Antonio Sabino. Quella del sindaco uscente non è però l’unica coalizione ‘tinta’ di verde. A supportare la discesa in campo di Massimo Carandente Giarrusso, infatti, c’è anche la lista “Quarto Verde Reti Civiche Quarto”.