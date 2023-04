Aperte le selezioni per Summer Concert Young: c’è tempo fino al 14 aprile

NAPOLI – C’è tempo fino al 14 aprile 2023 per partecipare alla selezione di Summer Concert Young, rassegna dedicata ai migliori diplomati dei Conservatori della Campania promossa dall’associazione Anna Jervolino e dall’Orchestra da Camera di Caserta, con la realizzazione di 9 concerti per solisti e formazioni cameristiche, tra giugno ed agosto 2023 in Provincia di Caserta nell’ambito delle iniziative delle associazioni sostenute dal Ministero della Cultura. Per partecipare alla selezione è richiesto un Diploma di Conservatorio, del vecchio o del nuovo ordinamento, conseguito presso uno dei Conservatori campani con votazione di almeno 9/10 o 100/110 ed un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per le formazioni cameristiche tale dato può risultare anche dalla media delle età di tutti i componenti, fatto salvo il limite minimo dei 18 anni.

COME PARTECIPARE – La selezione per l’anno 2023 è rivolta ai seguenti strumenti ed ensemble: a) Solisti (senza accompagnamento di pianoforte): flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, chitarra, mandolino, liuto, organo, fisarmonica, strumenti a percussione; b) Ensemble (senza pianoforte): organici vari da 2 a 5 componenti. Il bando completo per la partecipazione e il modulo di domanda si trovano sul sito www.autunnomusicale.com e si possono scaricare a questo link: https://www.autunnomusicale.com/bando-summer.pdf. Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 24.00 del 14 aprile 2023. Per info: [email protected].