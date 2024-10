Due atleti del Team Popeye di Pozzuoli al trofeo nazionale di Kickboxing

POZZUOLI – Ci sono anche due atleti del Team Popeye tra quelli in gara alla nona edizione del Trofeo Coni estivo di Kickboxing che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre 2024 in Sicilia. La competizione avrà luogo nelle città di Catania e Palermo. Il Trofeo CONI rappresenta un’occasione unica per promuovere lo sport giovanile, i valori olimpici e il fair play in un contesto di festa e competizione sana. Gli atleti, coordinati da Alessandro Milan, referente nazionale Federkombat per il Trofeo CONI, saranno circa 90 di età compresa tra i 10 e i 12 anni.