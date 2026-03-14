Dramma a Pozzuoli: donna morta carbonizzata in casa

POZZUOLI – Una donna è stata trovata morta carbonizzata in una villetra in via Cuma Licola. La vittima è una 65enne di Pozzuoli che al momento della tragedia era da sola in casa, mentre il marito si trovava in giardino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli agenti del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che stanno indagando sull’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni la 65enne si trovata nella stanza da letto quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme. *seguiranno aggiornamenti