Dramma a Pozzuoli, anziano si toglie la vita con un colpo di fucile

POZZUOLI – Il corpo senza vita di un anziano è stato trovato questa mattina nel giardino di un’abitazione in via Trepiccioni, zona residenziale tra Monterusciello e Licola. L’uomo è morto a causa di un colpo da arma da fuoco sparato da distanza ravvicinata. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Licola e gli uomini della Scientifica che stanno effettuando i rilievi. L’anziano, secondo quanto emerso dai primi riscontri effettuati sul luogo della tragedia, si sarebbe tolto la vita sparandosi con un fucile da caccia. Ancora oscure le cause che lo hanno spinto all’estremo gesto. “Persona perbene, gentile con tutti, un bravissimo uomo” così lo ricordano alcuni residenti della zona.