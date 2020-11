POZZUOLI – Arrivano delle novità dalla Regione Campania in merito alla ripresa delle attività didattiche nelle scuole materne, elementari e prime classi delle medie. In seguito alla nuova ordinanza regionale annunciata, da lunedì 30 novembre ritorneranno a scuola soltanto gli iscritti all’infanzia e alla prima classe della scuola primaria. L’ordinanza sarà valida fino al 7 dicembre. Sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, l’Unità​ di Crisi regionale,​ ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza per tutte le altre classi.