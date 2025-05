Destinatario di mandato di arresto europeo preso dalla Polizia a Fuorigrotta

FUORIGROTTA – Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 35enne napoletano poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità tedesche, per rapina aggravata e associazione per delinquere. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno rintracciato il 35enne presso la sua abitazione e lo hanno tratto in arresto in esecuzione del provvedimento sopra citato.