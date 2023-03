Delegazione governativa di Tangshan-Repubblica Cinese in visita al Parco Regionale dei Campi Flegrei

BACOLI – La delegazione governativa di Tangshan – Repubblica popolare Cinese, su iniziativa del Presidente Francesco Maisto, ha trascorso un’intera giornata in visita ai Campi Flegreo, ospite dell’Ente Parco Regionale. Guidata da Chen Yu, segretario generale del Comitato Municipale di Tangsham, e da Qian Xuan, responsabile per gli investimenti nel Distretto di Tangsham, ha fatto visita alla Casina Vanvitelliana del Lago Fusaro ed ha apprezzato i prodotti tipici offerti da Il Quarto Miglio e Cantina “La Sibilla”. La delegazione ha mostrato vivo interesse per inserire i Campi Flegrei come meta turistica da proporre sul mercato cinese.