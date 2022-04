BACOLI – Il primo evento di seminari si terrà nella prestigiosa sala storica del Palazzo dell’Ostrichina, all’interno del Parco Vanvitelliano del Fusaro, a Bacoli, nella giornata di giovedì con inizio alle 9:30. Modera Nicola Maio (Università di Napoli Federico II), interverranno Gian Carlo Carrada (già prof. ordinario di Biologia marina), Fabio M. Guarino (Università di Napoli Federico II), Marco Signore (Stazione Zoologica A. Dohrn) e Guido Villani (CNR Arco felice, Pozzuoli) con relazioni su diversi aspetti dell’evoluzione biologica, tra cui la coevoluzione nel rapporto uomo-natura, il ruolo del caso nell’evoluzione e adattamenti evolutivi dei Molluschi Eterobranchi marini. Il secondo evento si terrà presso la storica sala della Società dei Naturalisti, che si trova in via Mezzocannone 8, il 19 maggio con inizio alle ore 16; saluto della professoressa Anna Di Cosmo (Università di Napoli Federico II), moderatore Fabio M. Guarino (Università di Napoli Federico II), interverrà il professore Vincenzo Caputo Barucchi (Università Politecnica delle Marche) con un seminario “Il DNA antico, fra storia e scienza: il caso del coccodrillo del Maschio Angioino”. Tutte le iniziative rientrano nelle attività previste dal Protocollo di intesa stipulato fra il Dipartimento federiciano di Biologia e il Comune di Bacoli e tra il Dipartimento di Biologia e la Società dei Naturalisti in Napoli