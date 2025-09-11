Cumana, dieci navette per sostituire i treni fermi a Pozzuoli
POZZUOLI – In merito all’interruzione del servizio ferroviario tra le stazioni di Bagnoli ed Arco Felice per le problematiche legate al fenomeno tellurico, EAV ha disposto un servizio sostitutivo operato dalla società D’Agostino Tour. Il servizio sostitutivo, tenuto conto anche dei lavori stradali presso il comune di Pozzuoli, a far data dal 15 settembre 2025 sarà operato con otto bus che effettueranno tutte le fermate intermedie ed, in considerazione dell’inizio dell’anno scolastico, con ulteriori due bus che effettueranno un percorso alternativo in via Variante Solfatara ed effettueranno soltanto Pozzuoli come fermata intermedia.