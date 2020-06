POZZUOLI – E’ stata ripulita dopo tre anni via Trepiccioni, strada che collega via Montenuovo Licola Patria con il quartiere di Monterusciello. L’intervento di pulizia ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e sterpaglie che impedivano il passaggio delle auto che nel corso degli anni si erano accumulati lungo il tratto centrale della strada che taglia in due la collinetta. Nei giorni scorsi un residente aveva sollecitato un intervento dell’assessore all’Ambiente Lia Visone che oggi ha risposto “presente” accogliendo l’appello: operai e mezzi, messi a disposizione dal comune di Pozzuoli, hanno messo fino allo scempio.

