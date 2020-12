POZZUOLI – La protesta dei ristoratori dell’area flegrea non si ferma: un nuovo sit-in è in programma per mercoledì 29 dicembre alle ore 11.30 presso la rotonda di Lucrino meglio conosciuta come “Rotonda Cavani”. Dopo la manifestazione pacifica dell’antivigilia, domani i titolari dei ristoranti di Pozzuoli, Licola, Varcaturo, Bacoli e dell’intero comprensorio sono pronti a manifestare contro le chiusure imposte dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Insieme a loro ci saranno dipendenti, fornitori e tutti i lavoratori e professionisti che fanno parte di un indotto che solo nell’area flegrea genera oltre 6mila posti di lavoro nei circa 1500 locali della zona. Un fronte di protesta che cresce giorno dopo giorno, come il numero degli imprenditori che si stanno aggregando al comitato nato spontaneamente il 19 dicembre scorso dopo l’ordinanza del governatore che bloccava la riaperture volute dal Governo.

*La manifestazione sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook di Cronaca Flegrea.