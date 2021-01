POZZUOLI – Uno studente di nove anni che frequenta il terzo anno della scuola elementare “Morante” appartenente al complesso De Amicis-Diaz di Monterusciello è risultato positivo al Covid-19. In via precauzionale tutti gli amici di classe e i docenti sono in quarantena e i nominativi dei contatti avuti dal piccolo studente sono stati comunicati all’Asl Napoli 2 Nord per eventuali controlli e la disposizione di tamponi molecolari. Nello stesso istituto un altro caso studente è risultato positivo al Covid: si tratta di un bambino di sei anni che frequenta il primo anno che, però, è assente dal 12 gennaio scorso motivo per il quale non sono state attivate misure nei confronti degli studenti che frequentano la stessa classe. La sua positività è stata comunicata dalla madre nei giorni scorsi e l’alunno è a casa in isolamento domiciliare ed in buone condizioni di salute. Il caso del bambino di 9 anni è il primo registrato all’interno dell’istituto scolastico De Amicis-Diaz dove sono estremamente restrittive le misure anti-Covid adottate dalla responsabile.