BACOLI – Il centro vaccinale di Bacoli sarà aperto tutti i pomeriggi per i vaccini riservati ai bambini. Potrà recarsi presso la struttura chi non risulta ancora prenotato. Si parte la prossima settimana. La mattina si procederà alla vaccinazione per gli adulti; il pomeriggio ci si dedicherà ai bimbi. «Il Parco Vanvitelliano del Fusaro è stato scelto, per la sua atmosfera fiabesca, come uno tra i centri sanitari in cui è possibile vaccinare tutti i bimbi che risiedono in comuni dell’Asl Napoli 2 Nord. È una grande conquista per la nostra città perché garantisce ai bacolesi, ai montesi, ai flegrei di avere, questa opportunità, a pochi passi da casa. L’abbiamo fortemente voluta, sia da febbraio dello scorso anno, che da dopo l’estate», dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Oggi, al Sito Reale, vengono vaccinate oltre 700 persone al giorno.