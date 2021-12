POZZUOLI – Da ore in coda per un tampone. Anche oggi a Pozzuoli, a partire da questa mattina presto, l’attesa per sottoporsi al tampone è davvero lunga. Le persone sono in fila da ore a bordo delle proprie auto. Code lunghe anche chilometri. Si protraggono i disagi per i mezzi di soccorso.

1 di 3