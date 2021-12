POZZUOLI – Contagi in aumento nella città di Pozzuoli. Nella giornata di Santo Stefano, su 376 tamponi processati, 57 cittadini sono risultati positivi al Covid-19. Da qui le continue raccomandazioni delle autorità preposte ad assumere comportamenti responsabili, soprattutto durante queste feste, per fronteggiare la nuova ondata di contagi. Attualmente 683 persone residenti a Pozzuoli sono positive. Ieri sono state registrate 47 guarigioni. Dall’inizio della pandemia ad oggi 7627 puteolani hanno contratto il virus. In Campania l’indice di contagio da Covid ha raggiunto nel giorno di Natale l’8,53%. Ieri i nuovi positivi nella nostra Regione erano 1.594 (ieri sfioravano le cinquemila unità). Quattro le persone decedute a fronte delle nove di ieri.