QUARTO – I contagi aumentano nella città di Quarto. Da qui la decisione del sindaco Antonio Sabino di mettere in campo nuove misure restrittive per evitare la diffusione del virus. Con un’ordinanza è stata, infatti, disposta la chiusura, fino al 21 marzo, della villa comunale, del campo di basket adiacente area mercato, del Parco del Mandorlo in via Gramsci, delle aree verdi attrezzate aperte al pubblico e di Piazzale Europa dalle ore 17 alle ore 5 del giorno successivo. Sono sospese nello stesso periodo, inoltre, le attività mercatali di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.