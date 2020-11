MONTE DI PROCIDA – Riparte la raccolta fondi del Comune di Monte di Procida per sostenere tutti i coloro che si ritrovano in grande difficoltà a causa della seconda fase dell’emergenza Covid-19.

COME DONARE – Per effettuare le donazioni bisogna inserire come beneficiario: Comune di Monte di Procida; IBAN: IT31 U051 4240 000C C123 6015 607; BIC/SWIFT: BCPTITNN; Causale: Emergenza COVID19