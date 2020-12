MONTE DI PROCIDA – Scende la curva dei contagi sul territorio di Monte di Procida. In una settimana registrati 31 nuovi casi positivi e 41 guarigioni. Il sindaco Giuseppe Pugliese, però, chiede ai suoi concittadini un ulteriore sforzo: «Anche se complessivamente i dati sia locali che regionali sembrano abbastanza buoni, anche in considerazione delle settimane scorse, non possiamo ancora rilassarci, non proprio ora. Neanche e soprattutto a Natale. Continuiamo a rispettare le regole in maniera rigida e responsabile e facciamo in modo che anche le nostre famiglie, i nostri amici, i nostri vicini di casa le rispettino. Il sacrificio di oggi sarà la ricompensa di domani. Teniamo duro ancora per un po’».