MONTE DI PROCIDA – Altri sei nuovi casi a Monte di Procida. Tre le guarigioni. Sale a 114 il numero delle persone attualmente positive al coronavirus in paese. Ancora una volta il sindaco Giuseppe Pugliese lancia un accorato appello ai suoi concittadini: «In queste settimane per contrastare la diffusione del contagio abbiamo dovuto chiudere i nostri luoghi del cuore, quelli che ci spingono allo stare insieme, ad ‘assembrarci’ come si dice di questi tempi L’abbiamo fatto con grande dispiacere, ma allo stesso tempo con la certezza di aver messo la salute dei cittadini al primo posto. Abbiamo ripreso le attività di sanificazione delle strade del paese. Stiamo lavorando in stretta sinergia con l’Asl, i volontari di protezione civile e gli altri enti al fine di trovare le soluzioni migliori e risolvere le criticità in poco tempo. Insomma, stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo giusto. Quello che vi chiedo, ancora una volta, è di non smettere di aiutarci assumendo sempre comportamenti prudenti e responsabili, indossando la mascherina e mantenendo le distanze».