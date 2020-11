BACOLI – Sono 44 i cittadini di Bacoli definitivamente guariti dal coronavirus. I nuovi contagiati, registrati nella giornata di ieri, sono invece 17. Nessuno tra questi è ricoverato in ospedale. Il numero dei casi attualmente positivi in città scende a 161. «Adesso non possiamo assolutamente rilassarci – dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – . I provvedimenti restrittivi stanno funzionando. Dobbiamo resistere, continuare a resistere. In questi giorni siamo partiti con la rete della solidarietà. Invito chi può a dare. E chi non può a chiedere. Nessuno sarà lasciato solo».