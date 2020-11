MONTE DI PROCIDA – Sono 134 i cittadini di Monte di Procida attualmente positivi. Tre le persone ricoverate in ospedale. Nelle ultime 24 ore si registrano 8 nuovi casi e 8 guarigioni. «Stiamo facendo il possibile per monitorare le diverse situazioni e, anzi, rinnovo il mio invito a scriverci in caso di urgenza o necessità. Proveremo a rispondere a tutte le vostre richieste. Quella contro il covid è una battaglia che possiamo vincere solo insieme, collaborando, facendo ciascuno la propria parte. Il comportamento di ognuno di noi è fondamentale per sconfiggere il virus, perciò indossiamo sempre la mascherina, manteniamo la distanza di sicurezza, usciamo lo stretto indispensabile», afferma il sindaco Giuseppe Pugliese che invita i concittadini a rispettare le regole.