POZZUOLI – Coronavirus, altri 25 nuovi casi e 30 guarigioni a Pozzuoli. Nella giornata di ieri sono stati processati 201 tamponi. I puteolani attualmente positivi sono 1716, di cui 1704 in isolamento domiciliare e 12 in ospedale. Risulta, intanto, pari all’8,04% il rapporto positivi-test in Campania. I contagi registrati ieri nella nostra regione sono 919, di cui solo 7 sintomatici. Ieri si contavano 11.073 tamponi.