POZZUOLI – Due persone (su 90 tamponi processati) sono risultate positive e 16 sono guarite dal Covid nelle ultime 24 ore a Pozzuoli. E’ questo il dato del 30 dicembre 2020 fornito dall’Asl Napoli 2 Nord. Attualmente in città si contano 1389 persone positive, di cui 1371 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatiche o con pochi sintomi, mentre 18 sono ancora ricoverate negli ospedali della provincia.