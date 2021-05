POZZUOLI – Il coronavirus miete altre vittime a Pozzuoli. Sale a 73 il numero dei morti in città. Negli ultimi giorni si sono registrati altri tre decessi. Nel periodo tra marzo e aprile sono 16 i puteolani ad aver perso la vita in seguito alla positività al Covid. Dall’inizio della pandemia ad oggi 5191 cittadini hanno contratto il virus. Attualmente, invece, i puteolani positivi sono 575, di cui 571 in isolamento domiciliare e 4 ospedalizzati. Intanto la Regione Campania porta avanti la sua battaglia, accelerando la campagna di vaccinazione: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 50mila dosi di vaccino. In arrivo per le prossime ore 210mila dosi di vaccino Pfizer e 34.000 di Moderna.