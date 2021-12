NAPOLI – Ieri su 39.914 test processati, 1.770 persone sono risultate positive al Covid in Campania. Secondo quanto emerge dai dati del bollettino dell’Unità di crisi regionale il tasso di incidenza sale al 4,43%. Altri 8 i decessi. In lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva, stabili quelli in degenza.