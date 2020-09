QUARTO – Altri 21 cittadini di Quarto sono risultati positivi al Covid-19. Il bilancio dei contagiati sale a 32, di cui uno ospedalizzato. A darne l’annuncio è il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che snocciola i casi di coronavirus registratisi sul territorio a partire dall’11 settembre scorso. «È un dato, purtroppo, assolutamente in linea con l’andamento della curva epidemiologica che, come sappiamo, sta crescendo in Campania e in tutta l’Italia. Dei precedenti casi riscontrati, invece, 10 persone sono completamente guarite, dopo aver effettuato i relativi tamponi che sono risultati negativi. A loro vanno i miei più cari auguri di una serena ripresa», dichiara il primo cittadino che rivolge poi un invito ai suoi concittadini affinché vengano rispettate le regole. «Indossiamo le mascherine sempre e manteniamo la distanza di sicurezza. Agiamo con senso di responsabilità e prudenza – conclude Sabino – . Facciamolo per i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni e per tutta la comunità».