POZZUOLI – Cala la curva dei contagi a Pozzuoli. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 nuovi casi positivi su 225 tamponi eseguiti. Ben 33 le guarigioni. Ancora una volta, dunque, nella città flegrea il numero dei guariti supera quello dei nuovi positivi. I puteolani attualmente affetti da coronavirus sono 1661, di cui 20 ospedalizzati.

IN CAMPANIA – Sono 2.022 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore; 161 i sintomatici. I tamponi eseguiti sono 19.063 con una percentuale positivi-test del 10,60 per cento. Il report posti letto su base regionale indica 183 posti di terapia intensiva occupati e 656 posti letto di terapia intensiva disponibili.