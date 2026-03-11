Controlli della polizia nel giuglianese: identificate 160 persone

GIUGLIANO – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania. In particolare, i poliziotti del Commissariato di Giugliano – Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 160 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllato 82 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada per guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Inoltre, gli agenti hanno proceduto al ritiro di una patente di guida e denunciato una persona per guida senza patente poiché reiterata nel biennio.